«الهلال الأحمر»: متطوعو الجمعية يواصلون العطاء في الميدان أثناء الأزمات

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مواصلة متطوعي الجمعية في الولوج للميدان والتواجد بالصفوف الأمامية للتطوع من أجل الفئة الأكثر احتياجا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وحتى هذه اللحظة.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الجمعية خالد الزيد لوكالة الانباء الكويتية اليوم الخميس إن متطوعي «الهلال الاحمر» بذلوا الغالي والنفيس لتوفير سبل العيش والوقاية من انتشار الفيروس وذلك عبر توزيع أكثر من 1270 وجبة غذائية للعمال في منطقة «أمغرة».

وأضاف الزيد أنه تم توزيع الوجبات لموقع سكن هؤلاء العمال تلبية لمبادرة «من أجل الكويت اقعد بالبيت» حيث تم هذا العمل من خلال 40 متطوعا متوقعا في الوقت ذاته توزيع 30000 وجبة خلال شهر بالإضافة لمواد التعقيم و الكمامات.

ورحب بمشاركة القطاع الخاص منذ بداية الأزمة حتى اليوم معلنا عن استقبال الجمعية لأي تبرعات مادية للمحتاجين خلال هذه الأزمة.

وقال إن التوزيع شمل حراس المدارس والعمال البسطاء في بعض المناطق وذلك لضيق ذات اليد ولافتا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من دور الجمعية في مسؤوليتها الاجتماعية المعنية بالأكثر احتياجا في وقت الأزمات.