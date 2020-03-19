جمال الفوزان: 20 سيارة إسعاف جديدة من «إعانة المرضى» لمراكز الطوارئ بـ«الصحة»

أعلن مدير عام جمعية صندوق إعانة المرضى جمال الفوزان عن توفير ٢٠ سيارة إسعاف تبرع بها أحد أهل الخير بالكويت دعماً لجهود وزارة الصحة وأطقمها الطبية والفنية ومراكز الطوارئ بالمستشفيات، مشيرا إلى أنه في اليوم الأخير لفحص العمالة بأرض المعارض تم توزيع عدد ٣٥٠٠ وجبة من وجبات الصندوق وعدد 1500 وجبة من الساير تبرعاً بإجمالي ٥ آلاف وجبة على المراجعين والطواقم الادارية والطبية والدفاع المدني والقوه الأمنية.

كما تم توزيع ٧٥٠٠ علبة ماء وتوزيع عدد ٥٠٠٠ علبة عصير، وتوزيع 6000 علبة لبن تبرعت بها إحدى الشركات لتوزيعها من خلال الجمعية بالإضافة إلى توفير ٢٠ وجبة غداء للعاملين في مركز الإتصال الصحي ١٥١ «الكول سنتر» التابع لوزارة الصحة بمنطقة الصباح الصحية.

وقال الفوزان في تصريح صحفي إن الجمعية عمدت إلى تحمل مسئوليتها الاجتماعية بعد أن شكلت فريق طوارئ عمل جنبا إلى جنب مع الجهات الرسمية في دعم الجهود الحكومية لمواجهة وباء الكورونا كوفيد ١٩، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل تطوعي لشحذ همم الشباب وقامت المجموعة التطوعية التابعة لجمعية صندوق إعانة المرضى «إحنا فدا الكويت» بدعم أنشطة الجمعية الداعمة لحملة التصدي لمرض الكورونا وقام في اليوم الأخير بتسليم ٢٦٨ علبة لمستشفى جابر الأحمد لتوزيعها على العمالة بالمستشفى والتي تخدم مرضى الكورونا وبداخلها «أظرف المشروبات الساخنة «كباتشينو ونسكافيه وقهوة عربي وسكر» + كب كيك وبقصم وشابورة وبسكوت وكوكيز».

كما قاموا بتسليم مستشفى جابر ١٥٠ بوكيه ورد لتوزيعها على مرضى الكورونا و ١٢٠ علبة محارم ورقية الخاصة بجمعية صندوق إعانة المرضى لتوزيعها على غرف المرضى فضلا عن توفير ٢٠ وجبة غداء لمركز التواصل بوزارة الصحة «الكول سنتر ١٥١».

وأضاف الفوزان، “ومن منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية ومايحتمه علينا الواجب الديني والوطني والاجتماعي فقد قامت الجمعية في اليوم الأخير بتوفير ٧١٩٦ وجبة غذائية و١٦١٤٠ عبوة مياة تم توزيعها على المتواجدين في مراكز الفحص فى أرض المعرض فى مشرف، وحرصاً منا فى نشر الوعى الدينى والصحى لما له من عامل مساند فى طمأنة المواطنين والمقيمين”، فقد قامت إدارة النشاط النسائى بإصدار فيديوهات توعوية لبعض الأطباء والطبيبات، أوضحت خلالها طرق الوقاية من مرض الكورونا وركزت فيها على دور الأم والأسرة فى تخطى هذه المحنة وكيفية استغلال الوقت وإصدار بعض النشرات التوعوية الشرعية لما له الأثر العظيم فى بث الأمل والتفائل والتعلق بالله وحده مع الأخذ بالأسباب اللازمة.

وأشاد الفوزان بجهود دولة الكويت في التصدي للوباء والذي جعلها أفضل ثاني دولة في العالم بعد الصين في الإجراءات الاحترازية بكل حرفية ومهنية.

كما شكر كافة الجهات التي قدمت الدعم من خلال الجمعية، مشيدا بدور وزارة الداخلية والفرق الشبابية التطوعية التي اثبتت جدارتها وفزعتها الوطنية لخدمة الكويت والحفاظ على أمنه واستقراره.

وختم الفوزان داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها تحت راية سمو أميرها وولي عهده حفظهما الله ورعاهما وحكومتنا الرشيدة.