وزيرة الشؤون تصدر قرارا يدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قرارا بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.

وأوضحت العقيل في تصريح صحفي اليوم الخميس أنه يتم بموجب هذا القرار تشكيل لجنة عليا في وزارة الشؤون الاجتماعية تعنى بهذا الأمر وتقوم باتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية ودعم تسويق المنتج المحلي الزراعي بالجمعيات التعاونية.

وأضافت أن اللجنة ستعنى كذلك بتحديد حجم استهلاك هذه المنتجات في كل جمعية ومتابعة الجمعيات بتطبيق أحكام القرار واقتراح الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعيات غير الملتزمة وتشكيل لجان فرعية لمتابعة جودة المنتج الزراعي المحلي المعروض في الجمعيات ودراسة الأسعار والكميات المعروضة.

وذكرت أنه وفقا لهذا القرار تلتزم الجمعيات التعاونية بشراء المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها وبحسب وفرة الإنتاج بالتنسيق بين الوزارة والاتحاد الكويتي للمزارعين.

وبينت أنه سيتم تخصيص مساحة بالاسواق المركزية والفروع المصغرة للجمعيات لعرض المنتجات الزراعية الوطنية المعتمدة لصالح الاتحاد الكويتي للمزارعين بمساحة لا تقل عن 30 في المئة من المساحات الاجمالية المخصصة للخضار والفواكه بتلك الأسواق والفروع وللجمعية استغلال بقية تلك المساحات لعرض وترويج كل المنتجات الزراعية المحلية مهما كان منفذ التسويق المعتمد.

وأشارت إلى أن الجمعية التعاونية تقوم وفقا لهذا القرار بمخاطبة اتحاد المزارعين لتعيين مندوب كويتي الجنسية ضمن كادر الجمعية لحضور المزادات التي يقوم بها يوميا بمنفذ التسويق التابع له وتزويد الوزارة بأسماء المناديب المعتمدين لشراء احتياجاتها من المنتجات الزراعية.

وأوضحت العقيل أن الجمعية ستقوم بتحديد هامش ربح ثابت على مشترياتها من كل المنتجات الزراعية بنسبة 10 في المئة وتلتزم كذلك بسداد مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوريد.

ولفتت العقيل إلى أنه وفقا للقرار أيضا فإن على الجمعيات التعاونية الالتزام بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات المحلية الزراعية وتتحمل قيمة التوالف وأن تضع «باركود» عليها.

وأكدت أن المنتجات المحلية معفية من اشتراطات أو قيود الجمعيات على المنتجات الاخرى مع التزام الجمعية بوضع لائحة أسعار للمنتجات الزراعية المحلية وتقوم يوميا بعمل مقارنة أسعار في عدد لا يقل عن ثلاث جمعيات تعاونية وتزويد المراقب المالي بكشف معتمد.

وبينت العقيل أنه وفقا للقرار يقوم المراقب المالي بمتابعة تنفيذ أحكام القرار ويزود الادارة المختصة بالوزارة بتقرير شهري يتضمن المخالفات المرتكبة إن وجدت ويرفق كشفا بأسماء الموردين الذين تعاملت معهم اللجمعية خلال الشهر وتحال تقارير المراقبين الشهرية الى اللجنة العليا لاتخاذ اللازم.