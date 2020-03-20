«التجارة»: إغلاق 8 محال لم تلتزم بالقرارات والإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة إغلاق ثمانية محال مختصة في بيع منتجات اللحوم لم تلتزم بالقرارات المنظمة والإجراءات المعمول لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت «التجارة» في بيان لوكالة الانباء الكويتية إنه تم إعادة فتح خمسة محال تجارية التزمت بإزالة المخالفات وتعهدت بعدم تكرارها.

وأضافت أنها استقبلت أمس الخميس 354 شكوى عبر الخط الساخن رقم «135» في حين قامت فرق الطوارئ بالتدقيق والتفتيش على 388 صيدلية ومحلا تجاريا وبسطات خضروات للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير.

وأوضحت أن الفرق التفتيشية حررت 62 محضر ضبط بحق عدد من المحال المخالفة ورصدت أسعار 176 جمعية تعاونية وسوق مركزي فضلا عن مراقبة 13 فرع تموين وستة مخابر تابعة لشركة مطاحن الدقيق والمخابر الكويتية للوقوف على سير العمل بها وتسهيل عملية البيع.