سفيرنا بواشنطن: لم نتلق أي بلاغ بإصابة كويتي بـ«كورونا»

قال السفير الكويتي لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح الخميس ان السفارة الكويتية لم تتلق اي بلاغ باي اصابة بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» بين المواطنين الكويتيين في الولايات المتحدة.

وقال الشيخ سالم في رسالة وجهها الى المواطنين المقيمين والطلبة الموجدين في الولايات المتحدة انه “خلال هذه الفترة الاستثنائية والحرجة” فانه من الواجب اخذ “الحيطة والحذر كما ان الاستعداد الامثل للتعامل مع هذه الظروف الصعبة امر ضروري”.

واكد ان “التفاؤل بالافضل امر اساسي ولكن الاستعداد للاسوأ هو ما يحتمه المنطق في ظل هذه الظروف المتغيرة”.

وجدد الشيخ سالم مناشدته للكويتيين الموجودين بالولايات المتحدة “أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية وارشادات مركز الوقاية من الامراض www.cdc.gov.”.

كما دعا المواطنين الكويتيين الى “ملازمة مقار اقامتهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى وتجنب التجمعات”.

ولفت الى “وجوب اتخاذ الخطوات اللازمة للاستعداد لامكانية قيام السلطات المحلية في مناطقكم بطلب الاقامة الالزامية لفترة اسبوعين او اكثر”.

واشار الى ضرورة “تهيأة ظروفكم المعيشية من مأكل ومشرب وغيره بشكل استباقي تحسبا لمثل هذا الامر”.

وشدد على ان “الحكومة تتابع اموركم اولا باول ولدينا تعليمات مباشرة من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاتخاذ كل ما يلزم لتأمين سلامتكم ورعايتكم حتى العودة الى ارض الوطن الحبيب”.