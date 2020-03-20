الدفعة الرابعة من الكمامات الطبية تصل البلاد

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، “الثناء بالحق واجب لذلك يجب أن أشكر اخواني رجال ومنتسبي وزارة الدفاع وعلى رأسهم معالي الوزير أحمد منصور الأحمد الصباح وبالأخص الدفاع الجوي الذين عملوا على بناء هذا الجسر الذي أوصل اليوم الدفعة الرابعة من الكمامات الطبية ليبلغ مخزون الكويت من الكمامات 8.600 مليون كمام”.

وأضاف الروضان، “لعناية وعلم الجميع الطيارين والطاقم كامل في بعض الرحلات يذهبون مباشرة للحجر المنزلي، عمل خطر يواجهونه وجهد كبير يبذلونه اخوانكم في كل لرحلة، فالعذر كل العذر من أسرهم وأصدقائهم و أحبائهم، وأسأل الله أن لا يضيع لهم أجر هذا العمل الوطني”.