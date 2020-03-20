سمو الأمير يهنئ رئيسي تونس وناميبيا بالعيد الوطني لكلا البلدين

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية وللبلد الشقيق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه حفظه الله ببرقية تهنئة إلى الرئيس حاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه له دوام الصحة العافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس حاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.