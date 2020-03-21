الشتيلي: تحرير 207 مخالفة وغلق 23 محل ومقهي و15 صالة أفراح   

صرح نائب المدير لشئون قطاع محافظتي الأحمدي و حولي المهندس فهد الشتيلي بأن الفرق الرقابية بأفرع البلدية بمحافظتي الأحمدي وحولي ممثلة في إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق و قسم إزالة المخالفات وفريق الطوارئ قد قاموا بتنظيم وتنفيذ جولات ميدانية مكثفة بعموم المناطق بمحافظات حولي والأحمدي لغسل وتعقيم الحاويات بجميع المناطق والتأكد من تنفيذ أوامر الغلق بشأن المجمعات التجارية «المولات» الصادر بحقها تعليمات بالغلق لما تشهد من تجمعات بموجب قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الشتيلي بأن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي قد قامت بغسيل وتعقيم 15000حاوية .

وأشار الشتيلي إلى أن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفريق الطوارئ قد قاموا بتوجيه 478 تنبيه وغلق 8 محلات ومقاهي وتحرير 207 مخالفة وغلق 3 صالات تسلية وغلق 15 صالة أفراح.

وأكد الشتيلي على أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي قامت بتنظيف وغسيل وتعقيم 31200 حاوية فضلا عن تعقيم آليات النظافة .

وألمح إلى أن الفرق الرقابية بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفريق الطوارئ قد قاموا بتوجيه 227 تنبيها وغلق 15 محل ومقهى

وثمن الشتيلي تعاون ملاك المجمعات التجارية «المولات» وأصحاب المحلات التجارية مع البلدية مقدراً دورهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .