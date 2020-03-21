«الخطوط الكويتية» نقلت المعدات الطبية لفحص «كورونا» السريع من الصين إلى الكويت

في إطار مساعيها الدؤوبة لخدمة الوطن، وتلبية لطلب الحكومة الموقرة والسلطات الصحية في البلاد، وصلت طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية مساء يوم الجمعة إلى مطار الكويت الدولي محملة بالمعدات والاجهزة والمستلزمات الطبية من جمهورية الصين الشعبية، حيث تعد تلك المعدات ضمن خطة السطات الصحية للإستعانة بها في عملية الفحص ومواجهة فيروس كورونا المستجد «covid 19» عبر اكتشاف الحالات المصابة بشكل سريع، هذا وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم، والرئيس التنفيذي المهندس/ كامل العوضي وعدداً من المسؤولين في وزارة الصحة ووزارة الداخلية والادارة العامة للطيران المدني.

وبهذا الشأن، قال رئيس مجلس الإدارة يوسف الجاسم: “وصلت اليوم طائرة الشحن الخاصة التي طلبت من الحكومة الموقرة لتوفير معدات وأجهزة الفحص السريع من جمهورية الصين الشعبية، حيث غادر امس الاول الخميس أبناء الخطوط الجوية الكويتية متجهين إلى الصين برحلة امتدت إلى نحو 34 ساعة، ويعد ذلك واجب على الخطوط الجوية الكويتية وأبنائها في خدمة وطننا الحبيب الكويت لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ونحن فخورين بهذا الطاقم الذي قام بواجبه على أكمل وجه”.

وأضاف السيد/ الرئيس: “نأمل بإذن الله بأن تكون الاجهزة التي طلبتها الحكومة الموقرة ستقوم بدور مهم وفعّال في اكتشاف فيروس كورونا بشكل مبكّر الامر الذي يؤدي إلى تسريع جهوزية دولة الكويت لاستقبال أهالينا المتواجدين في الخارج، والخطوط الجوية الكويتية دائماً على أهبة الاستعداد لتلبية أي ما يطلب منها سواء في إجلاء المواطنين والذي ننتظر من خلاله تقرير السلطات الصحية المختصة أو بما يتعلق بطلبات الحكومة للشحن وغيرها”.

وتقدم السيد/ يوسف الجاسم بالشكر الجزيل إلى طاقم الطائرة المكون من الطيارين وطاقم المضيفين الأبطال لجهودهم المبذولة ومواصلتهم الليل والنهار منذ بدء الرحلة وحتى العودة، حيث أن المهمة تكللت بالنجاح ، لافتاً إلى أن دور أبناء “الكويتية” هو دور وطني على جميع الشعب الكويتي الكريم من اجل الكويت ومن اجل سلامة الكويت، كما تقدم بأحر التعازي للكابتن/ يوسف العنزي لوفاة المغفورة لها والدته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، حيث تحمل المسؤولية ملبيا نداء الواجب والوطن حيث كانت والدته في العناية المركزة.

واختتم الجاسم تصريحه بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان لجميع العاملين في الدولة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المهندس/ كامل العوضي أن الخطوط الجوية الكويتية دائماً في خدمة وطننا الكويت، مشيراً إلى أن تلك الرحلة التي غادرت أمس الاول لجلب أجهزة ومعدات الفحص تم تنسيقها مسبقا منذ نحو أسبوع مع الجهات والسلطات الحكومية المختصة ، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الخطوط الجوية الكويتية قامت بتشغيل رحلة ماراثونية من أصعب الرحلات ذهاباً وعودة إلى جمهورية الصين الشعبية بأسرع وقت ممكن لجلب تلك المعدات وذلك ما ظهر من جهود مشكورة وكبيرة على طاقم الرحلة بالاضافة إلى الجهود المبذولة والحثيثة من قبل العاملين داخل المطار للتجهيز لتلك الرحلة منذ 4 ايام.

وبين العوضي قائلاً: “الخطوط الجوية الكويتية مستعدة لتلبية أي طلبات من الوزارات الدولة المعنية وتنفيذها على أكمل وجه وبالسرعة الممكنة وبوقت قياسي سعياً منها لخدمة وطننا الحبيب الكويت، حيث أن الخطوط الجوية الكويتية بانتظار طلبات السلطات الصحية لجلب أي كميات أخرى”.

كما تقدم العوضي بوافر الامتنان لطاقم الرحلة على تحملهم المسؤولية الوطنية ومواصلتهم رحلة الطيران ذهابا وايابا والتي اختتمت بفضل الله تعالى بنجاح كبير، كما تقدم بأحر التعازي الى الكابتن/ يوسف العنزي لوفاة والدته أثناء أداء مهمته الوطنية، داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جناته.