«البلدية» تطلق أكبر حملة تنظيف في جميع محافظات البلاد

أطلقت بلدية الكويت بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص التي وفرت الآليات والمعدات أكبر حملة تنظيف في البلاد شملت رفع الانقاض ورش الساحات بالماء وغسيل الشوارع وإزالة كل ما يشوه المنظر العام بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة في جميع المحافظات في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وذكرت البلدية في بيان صحفي اليوم السبت أنه “بمتابعة من وزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام البلدية بدأت البلدية أمس وبالتعاون مع هذه الشركة التنظيف في محافظة الفروانية وذلك انطلاقا من منطقة جليب الشيوخ وتحديدا من الساحة الواقعة بجانب دوار برج وزارة المواصلات والساحة الواقعة بين جامعة الشدادية والدائري السادس المقابلة لمنطقة صباح الناصر ومستشفى الفروانية والساحة الواقعة خلف جمعية جليب الشيوخ والساحة الواقعة خلف حديقة جليب الشيوخ وسجن طلحة”.

وأضافت “كما شمل التنظيف الساحة الواقعة في جنوب منطقة خيطان مقابل فندق كراون بلازا والساحة الواقعة بمنطقة الفروانية مقابل طريق الغزالي ومنطقة الضجيج والساحة الواقعة في منطقة العارضية الصناعية”.

وأكدت البلدية حرصها على تطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية إيمانا منها بأهمية التعاون مع شركات القطاع الخاص لكل ما فيه خير ومصلحة الكويت مشيرة إلى أن مشاركة هذه الشركة الخاصة جاءت عبر تزويد ودعم البلدية بعدد كبير من الاليات والمعدات للمساعدة في تنظيف كافة المحافظات.

وثمنت دور شركات القطاع الخاص في مد يد التعاون مع بلدية الكويت للمشاركة في أكبر حملة تنظيف لجميع المناطق في محافظات الكويت خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».