القريفة: إزالة 521 مخيما ببر الجهراء والأحمدي 

أعلن رئيس لجنة الرقابة على المخيمات الربيعية لموسم 2019/2020 ومدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفة بأن الفرق الرقابية المعنية بإزالة المخيمات الربيعية للموسم 2019/2020 بمحافظتي الجهراء والأحمدي باشرت عملها في التنبيه على أصحاب المخيمات الربيعية فور إعلان البلدية بإنتهاء فترة التخييم في 15 مارس الجاري وقامت بوضع641 ملصق إنذارا نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تجنبا لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح القريفة بأن الفرق الرقابية بمحافظتي الجهراء والأحمدي باشرت عمليات إزالة المخيمات فور إنتهاء الفترة القانونية لملصق الإنذار، مبينا بإنه تم إزالة 521 مخيما ببر الجهراء والأحمدي ورفع وحجز 209 بقيات ورفع 9 بقالات متنقلة ومصادرة 1300 العاب هوائية ورشاشات مياه وإزالة 40 إعلانا فضلا عن إزالة 9 مخيمات مقاهي.

وأشار القريفة إلى أن هذه الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل البلدية تأتي في إطار منع التجمعات حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين وتجنبا لمنع إنتشار الفيروس.

وثمن القريفة تعاون أصحاب المخيمات الذين قاموا بإزالة مخيماتهم إستجابة لتعليمات البلدية.