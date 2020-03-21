سفارتنا لدى هنغاريا: تسخير كافة الامكانات لمتابعة أوضاع المواطنين

اكدت سفارة دولة الكويت لدى هنغاريا اليوم السبت تسخير كافة الامكانات لمتابعة اوضاع المواطنين المتواجدين هناك حاليا.

وقال سفير دولة الكويت لدى هنغاريا سعد العسعوسي في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية ان السفارة شكلت فريق عمل منذ بداية ازمة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» لمتابعة احوال المواطنين الكويتيين وتوفير كل سبل الراحة لهم.

واضاف السفير العسعوسي انه تم حجز مكان اقامة في أحد فنادق وسط العاصمة بودابست مع توفير كافة المتطلبات الضرورية والادوية وغيرها من المستلزمات.

ودعا المواطنين الى التقيد بالتعليمات والاجراءات والارشادات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية الهنغارية والخاصة بمواجهة انتشار الفيروس وعدم الخروج الا للضرورة.

ولفت السفير العسعوسي الى ان القيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو امير البلاد وجهت بتسخير كافة الامكانات من اجل ضمان عودة المواطنين الى البلاد في اقرب فرصة ممكنة.

ودعا المواطنين الكويتيين الى عدم التردد في الاتصال على قسم الشؤون القنصلية في حال الاستفسار وطلب المساعدة على الارقام التالية على مدار الساعة 0036308980000 0036308294860 .