سفارتنا لدى التشيك تؤكد متابعة أحوال المواطنيين الكويتيين

اكدت سفارة دولة الكويت لدى التشيك اليوم السبت على متابعة جميع احوال المواطنيين الكويتيين المتواجدين في الاراضي التشيكية والكرواتية وتسخير كافة الامكانات من اجل راحتهم حتى عودتهم الى البلاد في اقرب فرصة ممكنة.

واكد سفير دولة الكويت لدى التشيك راشد الهاجري في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية ان فرقة الطوارئ المشكلة في السفارة لمتابعة احوال المواطنين المتواجدين على الاراضي التشيكية تواصلت مع جميع المصحات العلاجية للتأكد من ما اذا كان لديها مواطنين يتلقون العلاج للتواصل معهم.

واضاف السفير الهاجري انه تم تخصيص احد الفنادق الفخمة في العاصمة براغ كمقر لاقامتهم مع توفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية فضلا عن توفير المستلزمات الطبية وتخصيص طبيب يتابع حالتهم الصحية وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وجدد السفير الهاجري دعوته لكافة المواطنين المتواجدين على الاراضي التشيكية او الكرواتية ممن لم يسجلوا اسماءهم لدى السفارة الى ضرورة التواصل مع السفارة في براغ ليتسنى لها حصر وتسجيل اعداد المواطنين وليتم الاتصال بهم عند الضرورة عبر رقم الطوارئ التالي: 420777576420+ وشدد على ضرورة التقيد بالتعليمات والاجراءات والارشادات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية والخاصة بمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» حفاظا على سلامتهم سائلا الله ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين في جمهورية التشيك نحو 54 مواطنا ممن كانوا يتلقون العلاج او متواجدين لاسباب اخرى.