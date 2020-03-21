وزير الداخلية: تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة صباحاً

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم السبت تمديد تعليق العمل في كافة مؤسسات التي كان من المقرر انتهاؤها في ال26 من مارس الجاري لمدة أسبوعين إضافيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الصالح خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة بحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان وذلك بعد انتهاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في قصر السيف في إطار المتابعة المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».