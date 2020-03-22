رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية د. زهير العباد: نطالب بوقف إصدار المطبوعات الورقية والاكتفاء بإصدار الصحف إلكترونياً

في تصريح لرئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية الدكتور زهير العباد قال فيه إن نقابة الصحفيين الكويتية تتفق مع ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف إصدار المطبوعات من الصحف والمجلات الورقية والاكتفاء بإصدار الصحف إلكترونياً وعلى الأنظمة المتعددة مثل «PDF» والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للصحف اليومية، حيث أن هذا التوجه يتفق مع إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا ولحماية المجتمع وتماشيا مع قرار الدولة بفرض حظر التجول، لذلك نتوجه إلى معالي وزير الإعلام بهذا التوجه.