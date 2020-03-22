بلدية حولي: إغلاق 7 محلات خالفت التدابير الاحترازية

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام المفتشين بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بالتعاون مع اللجنة المشتركة بتنفيذ جولة ميدانية على المحلات بعموم المحافظة للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات بإشتراطات ولوائح البلدية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالتدابير الإحترازية والوقائية المتخذة من قبل البلدية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ أحمد رمضان بفرع بلدية المحافظة أن الجولة التي نفذها فريق الطوارئ بنوباته الثلاثة بالتنسيق والتعاون مع إدارة النظافة بفرع بلدية المحافظة والتعاون مع اللجنة المشتركة أسفرت عن الكشف على 91 محل وإغلاق 7 محلات «2 مطعم ومحل إكسسوارات وحلاق ومحل تليفونات وزهور وصالون نسائي».

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب “24727732” في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.