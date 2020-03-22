سمو رئيس الوزراء: نشكر البحرين على ما قدمته من رعاية متكاملة للمواطنين الكويتيين

تلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة.

وقد اطمأن سموه خلال الاتصال عن صحة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان وأعرب عن صادق تهانيه بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن سالما معافى داعيا الله أن ينعم عليه بالصحة وموفور السلامة.

كما عبر سموه عن شكره لمملكة البحرين الشقيقة على ما قدمته من رعاية متكاملة للمواطنين الكويتيين المتواجدين بالمملكة واهتمامها الكبير بالحفاظ على سلامتهم متمنيا سموه دوام التقدم والازدهار للشعب البحريني الشقيق.