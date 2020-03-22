وزير التربية يوجه بإعداد الخروجيات للوافدين والسماح بمغادرتهم الكويت

وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي القطاع الإداري والتعليم العام بالوزارة بتبليغ الإدارات المعنية بإعداد الخروجيات للمعلمين والإداريين الوافدين للسماح لهم بمغادرة البلاد مراعاة للضغوط النفسية والاجتماعية وراحتهم بين ذويهم.

وقال الوزير الحربي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد ان هذا الإجراء يأتي تقديرا لظروف المعلمين الوافدين النفسية والاجتماعية ويشمل جميع الجنسيات بلا استثناء الراغبين في المغادرة.

وأوضح أنه بعد تجهيز الخروجيات والانتهاء منها سيتم تحديد آلية للتسليم وفق إجراءات معينة ستحددها الوزارة لاحقا على أن يبدأ إعداد الخروجيات بدء من يوم غد الاثنين ليتسنى للوزارة وضع آلية التسليم لتجنب الازدحام التزاما بتعليمات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأكد الحرص على مراعاة الحالة النفسية لجميع موظفي الوزارة من المواطنين والوافدين في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد وتأثيراته السلبية على المواطن والمقيم.

وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي أعلن قبل أيام أن استئناف الدوام للهيئة الإدارية والتعليمية في المرحلة الثانوية سيكون في الرابع من شهر أغسطس المقبل.