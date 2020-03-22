«الصحة»: 12 إصابة جديدة بـ«كورونا» المستجد.. خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 12 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كوروناالمستجد «كوفيد 19» خلال ال 24 ساعة الماضية في البلاد ليرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآن إلى 188 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال20 لوزارة الصحة إن الإصابات تتوزع على خمس حالات مخالطة منها أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة «مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان» أما الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية وهي لمواطنة كويتية.
وأضاف السند أن الحالة السادسة هي مرتبطة بالسفر إلى البرازيل وهي لمواطنة كويتية أما بقية الحالات فسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحفي.
وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح اليوم شفاء ثلاث حالات مصابة بمرض فيروس كورونا ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 30 حالة وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا وصل إلى 158 حالة.
أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 5 حالات هي حالتان مستقرتان وثلاث حرجة.
وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي 593 شخصا وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.
وأكد السند أنه مازال هناك متسع من الوقت لإحداث الكثير من التغيير في العالم سواء لإبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وعدد الإصابات أو لإسراع وتيرة الجهود المبذولة من كل فرد في المجتمع.
وركز السند على ثلاث نقاط بهذا الشأن أولها وفق ما أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري تتعلق بالكثير من التدابير التي يمكن اتخاذها لاحتواء المرض لاسيما تدابير الاحتواء المتبعة وتشمل الكشف المبكر والعلاج والعزل وكل ذلك يحدث في أوقات مبكرة.
وقال إن النقطة الثانية هي تتبع المخالطين وهو ما تقوم به برامج الترصد والتتبع بوزارة الصحة والنقطة الثالثة هي المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق كل فرد في المجتمع ولا يوجد أي شخص مستثنى من هذه المسؤولية.
ولفت إلى أنه “لدينا أيضا متسع من الوقت كي نفهم هذا الفيروس الجديد ولنعرف أفضل طرق الوقاية منه ومتابعة نشاطاته لاسيما طرق انتشاره بالتالي ستكون هناك الكثير من القرارات الجريئة التي تحد من نشاطه ولعل ذلك ما رأيناه جليا في القرارات الأخيرة التي اتخذت من مجلس الوزراء للحفاظ على الأمن الصحي لبلاد وإحكام السيطرة على انتشار الفيروس”.
وجدد السند دعوة وزارة الصحة الدعوة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية وإتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار مرض فيروس كورونا والقضاء عليه.
وعن الأرقام عالميا، ذكر وفقا لآخر تقارير لمنظمة الصحة العالمية أن هناك ست دول انضمت إلى قائمة الدول التي أعلنت اصابات مسجلة مؤكدة لديها ليبلغ إجمالي الدول 184 دولة حول العالم ثبتت لديها إصابات والتي تواجه بأنظمتها الصحية هذه الجائحة وتتعامل مع هذا الوباء العالمي.
وأشار إلى أن عدد الحالات خارج الصين أصبح مضاعفا للحالات المسجلة داخل الصين التي بلغت 81 ألف حالة أو تزيد قليلا في حين تجاوز العدد خارج الصين 195 ألف حالة مبينا أن العالم يعاني الآن وجود 276 ألف حالة في 184 دولة موزعة على الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.
وعن إقليم شرق المتوسط الذي تنتمي إليه الكويت قال السند إن عدد الحالات فيه فاق 23 ألف حالة موزعة على 19 دولة من أصل 22 دولة في الإقليم وبالنسبة لحالات الشفاء في الإقليم فقد فاقت 7989 حالة أما عالميا فقد زادت على 91 ألف حالة.
وأكد المتحدث الرسمي أن معدات الشحنة الطبية الجديدة الورادة من جمهورية الصين الشعبية إلى البلاد هدفها دعم المخزون الاستراتيجي للوزارة.
وقال السند في رده على أسئلة الصحفيين إن الشحنة الطبية التي وردت إلى البلاد وأفصح عنها الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر تأتي أيضا من باب حرص وزارة الصحة وهذا القطاع النشيط “على استقدام كل ما هو مهم ويفيدنا في هذه المرحلة ويساعدنا في مرحلة الكشف والبحث والعلاج”.
وأوضح أن الشحنة عبارة عن مجموعة من أدوات الفحص بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الطبية الداعمة للمخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة وذلك ضمن الخطط الاستباقية للمرحلة المقبلة التي تعكف وزارة الصحة دائما على تجهيزها و تحقيقها وأخذ كل التدابير اللازمة.
وعن مفهوم الابتعاد الاجتماعي الذي يوصى به أفاد أنه يقصد به التباعد الجسدي “وندعو إلى توثيق الروابط الاجتماعية لكن تجنب التقارب الجسدي والهدف منه أنه قد ينقل الإنسان هذا المرض إلى أقرب الناس إليه وقد يكون العكس صحيحا وقد يصله المرض من أقرب الناس إليه ومعظم توصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء تصب في تقليل التجمعات وتقليل التقارب فيما بين الناس فيزيائي”.
ولفت إلى أن وزارة الصحة “تنصح باتباع هذه النصائح وبالتباعد وتجنب المخالطة وتوقف استقبال الآخرين وأن يستشعر كل منا أن على عاتقه مسؤولية يجب ألا يستهين بها لأن الاستهانة بهذه المسؤولية قد يكون سببا في إصابة الكثير من الحالات من خلاله وهي مسؤولية يجب على الجميع ان يستشعرها ولا يوجد شخص مستثنى من ذلك”.
وعن التنسيق بين وزارتي الخارجية والصحة حول إجلاء المواطنين من الخارج ذكر السند أن وزارة الصحة تلتزم بتقديم الرعاية الطبية والصحية لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها وأن صحة المواطن داخل دولة الكويت لا تقل أهمية عن صحته خارجها والعكس صحيح.
ولفت إلى أنه مع جميع التدابير التي تؤخذ سواء كان الإجلاء قريبا أو بعد أيام فإن صحة المواطن “أمر غير قابل للنقاش ” وتتخذ دولة الكويت كل التدابير لرعاية حالته الصحية “ونحن في وزارة الصحة نلتزم بتوفير الرعاية الصحية داخل دولة الكويت لجميع المواطنين والمقيمين” منوها بالجهود المشكورة للتنسيق حول حالات الإجلاء سواء للطلبة أوالسياح و لأي مواطن مهما اختلف الغرض من زيارته أو وجوده خارج البلاد.
وجدد التأكيد على أن جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي تم الإعلان عنها هي حالات غير مستوطنة بالكويت وجاءت نتيجة السفر واكتشافها بعد قدومها الى الكويت مبينا أن وزارة الصحة وضعت آليه للتعامل مع الحالات القادمة من خارج الكويت خلال جهودها الاحترازية للكشف عن الفيروس بعضها دخل الحجر المؤسسي او الحجر المنزلي بالاضافة الى فحص اكثر من 35 الف شخص دخل الكويت.
وعن قرار فرض الحظر الجزئي للتجول قال السند “تابع الكثيرون منكم المؤتمر الصحفي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس وتمت الإجابة عن العديد من الاستفسارات المختصة بذلك وهذا القرار صادر من مجلس الوزراء الموقر ونحن على ثقة بهذه القرارات و باذن الله سنمتثل لها وندعو الجميع الى الالتزام بها”.
وبشأن العمل على انجاز مستشفى ميداني بالسرعة العاجلة أشار إلى أن هناك اجتماعات قائمة بالنسبة للمستشفى الميداني وجهودا حثيثة بين وزارة الصحة والجهات المعنية في محاولة لدراسة أفضل الطرق والسبل وأفضل الأماكن لتخصيص هذا المستشفى الميداني “ونأمل ان نستفيد منها بهذه الأزمة وكذلك كيفية الاستفادة منها مستقبلا”.