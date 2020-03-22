«إعانة المرضى»: تطوير وسائلنا لتقديم أفضل خدمة للمرضى المعسرين

أكد مدير الإدارة الطبية بجمعية صندوق إعانة المرضى عجيل الطوق أهمية استخدام التقنيات الحديثة في ادوات مؤسسات العمل الخيري ، مشيرا أن الأخذ بأسباب العلم والعمل بنظريات العلوم الحديثة بات ضرورة ملحة لتطوير العمل الخيري الانساني بالكويت.

وقال الطوق في تصريح صحفي بمناسبة تفعيل الجمعية لخدمة تقديم طلبات المساعدة للمرضى المعسرين عن طريق شبكة الانترنت «بالبريد الإلكتروني»، إن الخدمة الجديدة هي تفعيل البريد الالكتروني لاستقبال طلبات المرضي، فبدلا من الحضور الى مقر الصندوق واصطحاب المستندات اللازمة يمكن للمريض او ذويه او موظفي الخدمة الاجتماعية في المستشفيات ارسال جميع الطلبات والمستندات عبر البريد الالكتروني: [email protected]

واضاف، “إدخال هذه الخدمة الآن جاء مراعاة للوضع الصحي العالمي وللظروف التي تمر بها البلاد من جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت حرصا على سلامة وصحة”.

ودعا الطوق طالبي المساعدات الطبية من المرضى المحتاجين سواء الأدوية غالية الثمن او المستلزمات الطبية أوالاجهزة او طلب سداد مصاريف الأشعات بالمستشفيات إلى التعرف على الخدمة الجديدة والاستفادة منها بدلا من تكلف الذهاب الى مقر اللجنة الطبية.

وشكر الطوق كافة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الداعمة لأنشطة الجمعية ومشاريعها الانسانية واعدا بالمزيد من التطور التقني لضمان راحة المستفيدين وتقديم افضل خدمة باقل جهد ممكن.

كما شكر جميع موردي الخدمات الطبية في القطاع الخاص على سرعة تفعيل الخدمة الالكترونية لاستقبال ” امر التوريد الالكتروني ” الشراء و ” آذن التسليم الالكتروني ” الأمر الذي م ، مراجعة المرضى للصندوق، مما يوفر ان هذا العام ۲۰ الف مراجعة مرورية بين الصندوق و جهة توفير الخدمة.