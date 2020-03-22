“الصحة”: 109 أشخاص أنهوا فترة الحجر الصحي المؤسسي المقررة لهم بمراكز الحجر

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد أن 109 أشخاص أنهوا فترة الحجر الصحي المؤسسي المقررة لهم بمراكز الحجر في البلاد.

وذكر السند في بيان صحفي أن هؤلاء الأشخاص أنهوا فترة الحجر بعد اتمامهم المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» مشيرا إلى أنه بذلك يصبح مجمل عدد من أنهى فترة الحجر الصحي في الكويت 702 شخص.