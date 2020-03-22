وزارة الأوقاف بصدد البدء في تحفيظ القرآن عن بعد

نظرا للظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وتماشياً مع الإجراءات الاحتياطية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المختصة، والتي من شأنها أن تساعد في الحد من انتشار الأمراض المعدية في المجتمع كمرض الكورونا.

أعلن الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د. فهد الجنفاوي أن وزارة الأوقاف ممثلة في قطاع الدراسات الإسلامية بصدد التجهيز والبدء في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم عن بعد بطريقة المنصة التعليمية الإلكترونية ” اونلاين” ، وذلك لاستثمار أوقات فراغ ابنائنا الطلبة والطالبات خلال فترة العطلة الراهنة وتيسيراً عليهم لحفظ القرآن الكريم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” خيركم من تعلم القرآن وعلمه”

لافتا إلى أن التسجيل يتم إلكترونياً عن طريق الرابط الإلكتروني أو الرسالة الهاتفية والتي يلتقي فيها الطالب مع معلم القرآن الكريم.

ودعا الجنفاوي الجمهور الكريم للتسجيل في هذه الحلقات المباركة استثمارا لأوقات ابنائهم وتوطيدا لارتباطهم بكتاب الله عز وجل.