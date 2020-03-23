البلدية: تحرير 20 مخالفة لمحلات بمنطقة الشويخ

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام المفتشين بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ جولة ميدانية على المحلات بمناطق « الشويخ والري وأسواق المباركية » للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات بإشتراطات ولوائح البلدية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالتدابير الإحترازية و الوقائية المتخذة من قبل البلدية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن الجولة التي نفذها المفتشين بالإدارة على الأسواق بمناطق «الشويخ والري وأسواق المباركية» أسفرت عن تحرير 20 مخالفة للمحلات بمنطقة الشويخ لعدم إلتزامهم بقرارات البلدية في هذا الخصوص.