البلدية: غلق 5 صالات تسلية و55 محلاً بـ«العاصمة» و«الجهراء»

أستعرض نائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء فيصل صادق الجمعة إنجازات الجولات الميدانية التي قام بها المفتشين بإدارات التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية وإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق وقسم إزالة المخالفات وفريق الطوارئ بمحافظتي العاصمة والجهراء للتأكد من إلتزام أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم وشركات النظافة من عملية غسيل وتعقيم للحاويات في ظل الإجراءات المتخذة من قبل البلدية ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد حيث تمثلت حصيلة الأجهزة الرقابية في توجيه 1445تنبيه وغلق 55 محل ومقهي ، تحرير 144مخالفة، غلق 5 صالات تسلية فضلا عن غسيل وتعقيم 25712 حاوية بالمناطق السكنية والشوارع الرئيسية.

وقد باشرت الفرق الرقابية بأفرع البلدية بمحافظتي العاصمة والجهراء متابعة أعمال أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات وصالات التسلية وصالات الأفراح ومدى التزامهم بالقرارات الصادرة فضلا عن متابعة شركات النظافة المبرمة عقود نظافة مع البلدية للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة بتنظيف وغسيل وتعقيم الحاويات وآليات النظافة بجميع المناطق السكنية والشوارع الرئيسية حرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة من قبل البلدية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح الجمعة أن إدارة النظافة بمحافظة العاصمة نفذت تنظيف وغسيل وتعقيم 21500 حاوية وغسيل وتعقيم آليات الثلاث عقود بالمحافظة ، فضلا عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وفريق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات بتوجيه 1285 تنبيه وغلق 29 مقهى ومحل وتحرير 85 مخالفة وغلق 3 صالات العاب للتسلية.

وبخصوص محافظة الجهراء نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تنظيف وغسيل وتعقيم 4212 حاوية بالثلاثة عقود مع تعقيم آليات النظافة ،وقامت إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية وفريق الطوارئ وقسم إزالة المخالفات بتوجيه 160 تنبيها ، وغلق 26 محل ومقهى ، وتحرير 59 مخالفة وغلق صالتين للتسلية و 14 صالة أفراح.