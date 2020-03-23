«الهلال الأحمر» توزع سلة غذائية على حراس المدارس في المحافظات الست

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اليوم الاثنين توزيع سلة غذائية على حراس المدارس ضمن حملتها «من أجل الكويت اقعد بالبيت» وتشمل 883 مدرسة في المحافظات الست.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير لوكالة الأنباء الكويتية إن هذه المبادرة تاتي استكمالا لمبادرات الجمعية الأخرى ومنها توزيع الوجبات على العمال ومشاركة متطوعي الجمعية في محجر منتزه الخيران إضافة إلى دور الجمعية في الجمعيات التعاونية لنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف الساير أن هؤلاء الموظفين العاملين في حراسة المدارس هم صمام الأمان لوزارة التربية ويعملون على حراسة مدارسها على مدار 24 ساعة موضحا أن الجمعية وفرت كل احتياجات حراس الأمن بالسلع الغذائية المطلوبة.

وذكر أن السلة الغذائية تتوفر فيها كل الاحتياجات اللازمة من الغذاء خصوصا أن حراس المدارس يمرون بظرف طارئ واستثنائي جعلهم يعيشون حياة صعبة داعيا القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى دعم جهود الجمعية بهذا الشأن.

وبين أن عدد المدارس في محافظة العاصمة يبلغ 185 مدرسة والفروانية 151 وحولي 112 والجهراء 127 ومبارك الكبير 112 والأحمدي 196 موضحا أن الجمعية بدات اليوم في محافظة العاصمة.

وقال الساير إن الجمعية تسعى إلى تنفيذ أكبر قدر من المبادرات الإنسانية في الكويت بالتعاون مع أهل الخير والإحسان مشيدا بجهود المتطوعين الذين سخروا كل إمكاناتهم لخدمة المواطنين والمقيمين في الوطن.

وأكد أن العمل الخيري الكويتي سيظل منارة إنسانية رغم الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة مشيرا أن العمل الخيري يساعد على تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى المشاركين ويشعرهم بقدرتهم على العطاء وتقديم الخبرة والنصيحة في المجال الذي يتميزون فيه.