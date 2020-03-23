قنصليتنا بجدة تدعو للتقيد بقرارات السعودية لمواجهة «كورونا»

دعت قنصلية دولة الكويت بمدينة جدة اليوم الاثنين المواطنين الكويتيين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن السلطات السعودية والتقيد بحظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وقال القنصل الكويتي لدى جدة وائل العنزي لوكالة الانباء الكويتية ان الظروف الاستثنائية الحالية المرتبطة بتفشي فيروس «كورونا» تستدعي التزام الجميع مع التوجيهات الصادرة من السلطات السعودية والتقييد بمنع التجول مدة 11 ساعة يوميا بدأ من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا.

وأوضح العنزي أن القنصلية الكويتية شكلت لجنة طوارىء تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة مستجدات تفشي الفيروس حرصا منها على المواطنين وتلبية احتياجاتهم كافة مشيرا إلى حصر اعداد الكويتيين الموجودين في مدينة جدة والمنطقة الغربية في السعودية والبالغ عددهم نحو 111 شخصا.

وناشد المواطنيين الكويتيين بضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية والوقائية الصادرة من جهات الاختصاص والابتعاد عن التجمعات للحفاظ على الصحة العامة.

ودعا في هذا السياق إلى التواصل الدائم مع أعضاء القنصلية على هواتف الطوارئ الاتية على مدار الساعة: 00966535571133 و 0096612659799.

وكان خادم الحرمين الشريفين اصدر امس الاحد امرا بمنع التجول الجزئي مدة 21 يوما من السابعة مساء إلى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي بدءا من اليوم الاثنين وذلك للحد من انشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».