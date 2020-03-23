“الإطفاء” بالتعاون مع وزارة الصحة تتولى مسؤولية توزيع الأدوية على المواطنين والمقيمين خلال فترة الحظر

اجتمع سعادة مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الاثنين مع وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله منجد البدر وذلك لمناقشة آلية توزيع الأدوية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المواطنين والمقيمين بجميع مناطق دولة الكويت خلال فترة الحظر تحت إشراف وتعليمات وزارة الصحة.

وقد أوضح الفريق المكراد بان هذا الإجراء بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بان يتم تسخير جميع إمكانيات الإدارة العامة للإطفاء المادية والبشرية تحت تصرف وزارة الصحة العامة ، حيث تم توفير مايقارب 170 سيارة تابعة للإدارة العامة للإطفاء وبقيادة ضباط وضباط صف الإدارة لتكليفهم بتوزيع الأدوية على المرضى المحتاجين للأدوية من خلال آلية تم وضعها من قبل وزارة الصحة العامة.

حضر الاجتماع نواب المدير العام بالإدارة العامة للإطفاء ومراقب السلامة والصحة المهنية ومرافقين لوكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية.