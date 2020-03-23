وزيرة الأشغال: تكثيف الجهود لإنجاز أعمال فرش الأسفلت ‏على الطرق

وجهت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس اليوم الاثنين قياديي الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى سرعة إنجاز أعمال إصلاح وصيانة الطرق المتضررة في البلاد.

وقالت الفارس في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه تم الايعاز إلى المسؤولين بالاستفادة من فترة الحظر الجزئي الذي فرضه مجلس الوزراء في عموم البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في إنجاز أعمال فرش طبقة الأسفلت على شبكة الطرق السريعة والطرق الرئيسة في البلاد.

وقد دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في وقت سابق اليوم وزيرة الأشغال العامة إلى الانتهاء من عملية إصلاح الطرق.