اللواء معرفي مجدداً التأكيد: تمكين أصحاب العمل من تجديد إقامة العاملين لديهم وهم خارج البلاد

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد واستكمالا للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي اطار التعاون والتنسيق بين قطاعي شئون الإقامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وتسهيلاً على المواطنين وأصحاب الشركات والمؤسسات واستكمالا لمنظومة وزارة الداخلية.

صرح اللواء طلال معرفي الوكيل المساعد لشؤون الإقامة عن انطلاق خدمتين جديدتين هي :

– تقديم طلبات ” تسجيل أول مرة ” للشركات والمؤسسات للحصول على ” اسم مستخدم ” لخدمة تجديد الإقامة لحملة المادة «18» للعاملين بالقطاع الأهلي عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني «www.moi.gov.kw» بدلاً من مراجعة الإدارة العامة لشئون الإقامة وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 2020/3/23 .

– الخدمة الثانية يمكن من خلالها قيام أصحاب العمل بتجديد إقامة العاملين لديهم بالقطاع الأهلي وفق المادة «18» والعمالة المنزلية ومن في حكمهم وفق المادة «20» وهم خارج البلاد شريطة لايكون لديهم قيد امني يمنع تجديد الإقامة وفق الضوابط والشروط المعمول بها .

ويدعو اللواء معرفي الأخوة المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات الى الاستفادة من تلك الخدمات المجانية وإنجاز معاملاتهم الكترونياً توفيراً للوقت والجهد وللوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.