بالورود.. محافظة الأحمدي تودع من أتموا فترة الحجر في «سيشل» و«الجون»

بالورود وعبارات التحمُّد لله تعالي علي السلامة واصل الفريق التطوعي لمحافظة الاحمدي عصر أمس الأول أداء مهامه ومنها إستقبال من أتموا فترة الحجر الإلزامي المغادرين لمنتجعي سيشيل والجون الي منازلهم واهلهم بعد أن اثبتت الفحوصات سلامتهم.

في هذا السياق، قال محافظ الاحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح: خالص تهانينا لهم ولذويهم ، وتحية اعزاز وتقدير لاعضاء وعضوات الفريق بادارة واشراف مدير ادارة خدمة المواطن بالمحافظة بدر شعيل الذي قدم الزهور ايضا الي الاخوات والاخوة الكرام مسؤولي وزارة الصحة والحرس الوطني القائمين علي ادارة شؤون محجر منتجعي الجون وسيشل وفي مقدمتهم المقدم إبراهيم مرزوق فالح ، آمر الحرس الوطني ، والدكتورة أسيل الصابري رئيس الفريق الطبي.

واضاف الخالد: كل الشكر والثناء العطر بلا حدود الى وزارات ومؤسسات واجهزة الدولة الرسمية والاهلية والتطوعية ولمنتسبيها من أصحاب السواعد والعقول العاملة باخلاص وتفاني لتحقيق أمن وأمان وسلامة وطننا الغالي واهله والمقيمين علي ثراه الطي، مختتما: حفظ الله كويت الانسانية قيادة وحكومة وشعباً وعجل بزوال الغمة عنها وعن الامتين العربية والاسلامية والعالم اجمع.