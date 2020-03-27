المستشار بورسلي: تخصيص دوائر جزائية لنظر تجديد حبس المتهمين وجرائم المخالفة للقرارات الاحترازية من «كورونا»

أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار الدكتور عادل بورسلي اليوم الخميس القرارات أرقام «18 و19 و20 لسنة 2020» بتمديد العمل بالقرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن تخصيص دوائر جزائية «ثلاثية وفردية» لنظر تجديد حبس المتهمين وذلك حتى 12/4/2020.

ونصت القرارات أيضا على تخصيص دوائر جزائية أخرى «ثلاثية وفردية» تنعقد على وجه عاجل لنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1969 المعدل وقرار وزير الصحة رقم 64 لسنة 2020 المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وفقا لما تقتضيه الظروف الصحية الاستثنائية بالبلاد.