سفارتنا بالبحرين: زيارة المملكة تتطلب «إذنا مسبقا» لدخولها

قالت سفارة دولة الكويت لدى البحرين اليوم الخميس ان زيارة المملكة تتطلب “إذنا مسبقا” لدخولها موضحة أنه يتم إصداره عن طريق الجهات المعنية في البحرين.

وشددت السفارة في بيان صحفي على ان استخراج “الإذن المسبق” يتم عن طريق “الجهات المعنية” في البحرين “فقط” وليس عن طريقها.

ودعت السفارة المواطنين لمتابعة تعليمات الجهات الرسمية في البحرين وضرورة الالتزام بها حرصا على سلامتهم.

كما حثت المواطنين على عدم التردد في الاتصال بها في حال وجود أي استفسارات على الهاتف « 0097332200300 ».

وكانت شركة طيران الخليج البحرينية أعلنت أمس الاربعاء اقتصار دخول المسافرين القادمين الى «مطار البحرين الدولي» على المواطنين البحرينيين والمقيمين في المملكة.

وقال الناقل الوطني للبحرين في بيان انه تم اقتصار جميع المسافرين القادمين الى مطار البحرين الدولي بمن فيهم مسافرو الترانزيت عبر البحرين على “المواطنين البحرينيين والمقيمين” في المملكة وحاملي “الاذن المسبق” للدخول.