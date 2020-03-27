«الصحة» تخاطب «البلدية» لاستمرار عمل الصيدليات التي تقدم خدمة التوصيل.. خلال فترة الحظر

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها خاطبت بلدية الكويت لاستثناء الصيدليات التي تقدم خدمة توصيل الأدوية من الإغلاق خلال فترة حظر التجول الجزئي في البلاد بناء على التطورات والمستجدات المرتبطة بالوضع الصحي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس إنها خاطبت البلدية لتمديد ساعات عمل الصيدليات الأهلية التي لديها خدمة التوصيل المسجلة لدى إدارة تفتيش الأدوية حسب القرار الوزاري 260/2019 والخاص بضوابط توصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بالاستثناء من قرار الإغلاق خلال فترة حظر التجول.

وأوضحت أن الهدف من ذلك استمرار الصيدليات بأداء عملها وتقديم خدماتها للمرضى على مدار 24 ساعة للحد من الخروج والالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال فترات اليوم المختلفة حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمواعيد العمل المقررة حاليا والمحددة من الساعة الرابعة صباحا حتى الخامسة مساء إلى حين وصول موافقة بلدية الكويت على طلب الوزارة إذ إن البلدية هي الجهة المنوط بها وفق قرارات مجلس الوزراء تحديد المحال والأنشطة الضرورية المستثناة من قرار الإغلاق خلال فترة حظر التجول.

في سياق آخر، قال وكيل وزارة الصحة لشؤون الأدوية والتجهيزات الدكتور عبدالله البدر ل إنه بناء على تعليمات وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا تم البدء بتطبيق خدمة توصيل الأدوية إلى المرضى من جميع المستشفيات العامة في البلاد والمراكز التخصصية في منطقة الصباح الصحية بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للاطفاء.

وأفاد البدر بتخصيص رقم خاص بهذه الخدمة في كل المرافق الصحية المشار إليها إعلاء بدء من الاسبوع المقبل لتلقي واستقبال طلبات الدواء وتوصيلها للمرضى في منازلهم مبينا أن هذه الخدمة تأتي حرصا من الوزارة وتشددها بعدم مراجعة المرافق الصحية إلا للضرورة التزاما بأهمية التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لن تألو جهدا في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع واتخاذ جميع التدابير الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».