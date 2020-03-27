“الإطفاء”: حريصين على تطبيق الإجراءات الوقائية لحماية منتسبينا العاملين في المراكز من انتشار الوباء

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الجمعة ردا على ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي مضمونه يتهم الإدارة بأنها غير حريصة على سلامة العاملين في مراكز الإطفاء من خلال تواجد أعداد كبيرة في النوبة الواحدة يقارب التسعين شخصا.

هذا وتؤكد الإدارة العامة للإطفاء انها حريصة كل الحرص على منتسبيها فهم عصب الإدارة وان ماذكر من أعداد للعاملين في مراكز الإطفاء بالنوبة الواحدة غير صحيح ، فالعدد الحقيقي هو يقارب الخمسة وعشرون شخصا في النوبة الواحدة وهذا العدد يعمل به في جميع مراكز الإطفاء بدول العالم حسب حجم واعداد الآليات والمهام لكي يتم تشغيل مركز الإطفاء بكامل جهوزيته.

وفيما يتعلق بموضوع الحلاقين الذين وفرتهم الإدارة لمنتسبي المراكز فان هذا الإجراء متبع في جميع المؤسسات العسكرية ويخضع لضوابط واجراءات وقائية مشددة ، بالإضافة لارتباطه بسلامة رجل الاطفاء في استخدام معداته خاصة جهاز التنفس كما نود ان ننوه بان إجراءات اختيار الحلاقين تمت وفق الإجراءات المالية المراقبة. علمًا بان الإدارة العامة للإطفاء تطبق تعليمات السلطات الصحية وتعمل بصفه اسبوعيه على توفير معدات ومستلزمات الحماية الشخصية المتوفرة في السوق المحلي او من الجهات الحكومية المعنية بتوفيرها وتتابع ذلك من خلال التعليمات المستمرة ومتابعة مراقبه السلامة والصحة المهنية لذلك.