سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التونسية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة تم خلاله تناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين كما جرى خلاله التطرق إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا وضرورة تكاتف كافة الجهود الدولية لاحتواء هذا الوباء ومنع انتشاره متمنيا فخامته لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.

وقد أعرب سموه حفظه الله ورعاه لفخامته عن بالغ التقدير لهذا التواصل الأخوي المجسد لعمق أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين راجيا سموه رعاه الله لفخامته دوام الصحة والعافية.