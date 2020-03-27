“الداخلية” تسجل قضية بحق المواطن المسيء: تحال إلى النيابة بعد خروجه من المحجر

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة إحالة مواطن على النيابة العامة – فور خروجه من الحجر الصحي – وذلك بعد نشره مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل إساءة للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وقالت «الداخلية» في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن المواطن وهو من بين العائدين على متن رحلة إجلاء من فرانكفورت الألمانية قام بتصوير مقاطع فيديو تتضمن اساءة للاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أن الأجهزة المعنية تمكنت من تحديد هوية الشخص المشار إليه في حين قامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بتحرير محضر تحريات بالواقعة وإحالتها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فور خروجة من الحجر الصحي.