«اتحاد المصارف»: تأجيل الأقساط 6 أشهر لـ«البدون» وأبناء الكويتيات

أعلن اتحاد مصارف الكويت عن تأجيل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر بالنسبة لجميع عملاء البنوك من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وأبناء الكويتيات مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى كما سيتم التعامل مع المقترضين من المقيمين كل حالة على حدة.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم السبت إن القرار يأتي تقديرا من البنوك المحلية للانعكاسات السلبية للاجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وحرصا منها على اتخاذ أية تدابير وإجراءات من شأنها الحفاظ على الأوضاع المالية وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل كل عملائها سواء من المواطنين أو المقيمين في هذه الظروف.