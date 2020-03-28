“الطيران المدني”: وصول طائرة الإجلاء القادمة من نيويورك

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم السبت وصول الطائرة المخصصة لإجلاء مواطنين من نيويورك ضمن المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإعادة المواطنين العالقين بالخارج وذلك في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكرت «الطيران المدني» عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر» أن هذه الرحلة جاءت ضمن خطة إعادة المواطنين من الخارج والتي تسير بنجاح بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارتي الصحة والداخلية والإدارة العامة للجمارك والادارة العامة للاطفاء بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية.

جدير بالذكر أن مطار الكويت الدولي استقبل يوم أمس الجمعة ثلاث طائرات عادت من «ملقا -برشلونة» ولندن وروما.

واستقبل مطار الكويت الخميس الماضي ثلاث رحلات لإجلاء المواطنين قدمت من «فرانكفورت – المانيا» ولندن وأبوظبي وذلك بعد يوم واحد من وصول ثلاث رحلات مماثلة قادمة من بيروت والقاهرة والبحرين.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أعلن انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج أمس الأول الأربعاء على أن تستمر حتى يوم غد الأحد.

وأوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء الماضي أن خطة الإجلاء وضعت بناء على معايير السلطات الصحية في دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية على أن تتبعها خطط متوسطة وطويلة الأمد بحسب الوضع الصحي في البلاد.