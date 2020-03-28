«الطيران المدني»: تسيير 4 رحلات لعودة الكويتيين من طهران وباريس ولندن.. غدًا

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنها ستسير يوم غد الأحد أربع رحلات لإعادة مواطنين من طهران وباريس ولندن وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الإجلاء الآنية في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا.

وقالت «الطيران المدني» عبر حسابها الرسمي في تويتر إن طائرتين تابعتين لشركة طيران الجزيرة تعود الأولى منهما إلى البلاد في تمام الساعة ال00ر12 ظهرا في حين ستصل الطائرة الثانية في تمام الساعة ال00ر3 مساء.

وأضافت أن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من العاصمة الفرنسية باريس ستصل في ال 00ر6 مساء في حين ستصل الثانية والقادمة من لندن ستصل في تمام الساعة ال00ر9 مساء.

وتسير «الإدارة» رحلات الإجلاء هذه ضمن خطة إعادة المواطنين من الخارج بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارتي الصحة والداخلية والإدارة العامة للجمارك والادارة العامة للاطفاء بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية.