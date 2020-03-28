وزير الداخلية: لن نتردد في تمديد فترة الحظر الجزئي.. أو فرض حظر كلي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح أن الحكومة «لن نتردد في تمديد فترة الحظر الجزئي أو تحويله إلى كلي في حال استمرار عدم الالتزام بتعليمات السلطات الصحية، خاصة في الأوقات خارج الحظر».

وأضاف عبر حسابه في موقع التدوين المصغر «تويتر»، « في ظل هذه الظروف البقاء في المنازل هو القاعدة، والخروج يجب أن يقتصر على حالات الضرورة، وندعو الجميع الى التعاون لمواجهة فيروس كورونا».