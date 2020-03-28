هيئة القرآن والسنة تهدي مصحف دولة الكويت للجيش الكويتي بوزارة الدفاع تقديراً لجهودهم

قامت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بتسليم الجيش الكويتي ب‍وزارة الدفاع بفندق ريجنسي عدد من مطبوعاتها بالاضافة إلى مصحف دولة الكويت.

وتأتي هذه الخطوة ايماناً من الهيئة بالدور المناط للجيش الكويتي في حفظ وحماية الأمن العام في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتقديراً للجهود المبذولة من قبلهم مشيرةً بالوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة أتت ضمن خطة لتغطية كافة المحاجر الصحية مؤكدةً أنها بدورها تشكر ايضاً كافة الجهود الطيبة والمباركة المبذولة بهذا الشأن من قبل جميع مؤسسات الدولة الرسمية في محاربة فايروس كورونا سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يزيل عن البلاد هذه الغمة.