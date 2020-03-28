«الداخلية»: ضبط شخص انتحل صفة رجل أمن

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة رجل أمن وخروجه وقت الحظر الجزئي، مستخدماً الفلاشر الخاص بوزارة الداخلية بمركبته.

وأكدت الإدارة أنه على الفور قام قطاع الأمن الجنائي مباحث الفروانية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الجرائم الإلكترونية بتتبع صاحب المقطع.

وبعد البحث والتحري اتضح أنه مقيم من إحدى الجنسيات العربية، وبناءً على ما ذكر تم القاء القبض عليه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بحقه.