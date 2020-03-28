المنفوحي: غلق جميع الكافيهات بمختلف أنواعها

أصدر المدير العام لبلدية أحمد المنفوحي اليوم السبت قرارا بإغلاق جميع المقاهي «الكافيهات» بمختلف أنواعها في جميع الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ التسويق ومحطات الوقود واستراحات الطرق السريعة وغيرها.

وقال المنفوحي في بيان صحفي إن القرار يلزم جميع «الكافيهات» بإغلاق أبوابها أمام الجمهور على أن يقتصر تقديم خدماتها فقط عن طريق خدمة التوصيل من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

وأضاف أن هذا القرار يأتي تطبيقا لكافة الاجراءات الخاصة بالتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل البلدية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».