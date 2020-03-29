بلدية الجهراء: تشكيل 3 فرق للتعامل مع الوضع الراهن

أوضح مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م. ثامر المطيري أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، تم تشكيل 3 فرق للتعامل مع الأوضاع القائمة في ظل الوضع الراهن التي تمر به البلاد.

وأشار المطيري إلى أن الفرق تضمنت فريق إزالة المخالفات للكشف على المقاهي والمطاعم وصالات الافراح والتأكد من عدم تقديم الشيشه وعدم استقبال الزبائن داخل المطاعم وإلغاء كل الفعاليات والأفراح في الصالات وتسكيرها وفريق من إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية للكشف على المعاهد الصحية والصالونات وتسكير المعاهد الصحية وألعاب الأطفال والصالونات والتأكد من الاشتراطات وتسكير معاهد المساج وفريق من إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق للتركيز على تعقيم الحاويات وتعقيم الأجواء والشوارع.

وأكد المطيري أن الفرق التي تم تقسيمها كانت تعمل على مدار الساعة.

وألمح إلى إنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بحظر التجوال الجزئي من الساعة «5» مساء إلى الساعة «4» صباحا، تم تعديل آلية ومواعيد دخول معدات النظافه تماشيا مع القرار فضلا عن تنفيذ جولات ميدانية بمناطق المحافظة بشأن تطبيق قرار غلق المحلات التي يشملها الغلق والمحلات المستثناة من الغلق.