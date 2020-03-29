حملة «فزعة للكويت» تحصد 9 ملايين دينار بأقل من 24 ساعة

قال مدير عام جمعية النجاة الخيرية، محمد الأنصاري، إن حملة “فزعة للكويت” سطرت نموذجا فريداً في الحملات الخيرية الكويتية والعالمية، حيث شارك فيها أكثر من 40 جمعية خيرية كويتية برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

وبين أن الحملة لاقت تفاعلاً منقطع النظير إذ شارك فيها خلال مدة 16 ساعة 198327 متبرعا وكانت حصيلتها أكثر من 9 مليون دينار بمعدل 9375 دينار في الدقيقة الواحدة. واعتبرها أول حملة خيرية تتم بهذا الشكل على مستوى العالم.

وأكد الأنصاري أن الكويت خلال حملتها هذه دعت أبنائها للتبرع تلبية للنداء السامي، فأجابوا النداء بتفاعل سيسطره التاريخ في صفحات من نور، مبينا أن الحملة ستنفذ بالكامل داخل الكويت وفق تعليمات وتوجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية، ويستفيد منها الأسر المتعففة والعوائل ذات الدخل البسيط وسد حاجة المحتاجين وضيوف الكويت من العمالة الوافدة التي تضررت من الازمة الحالية.

وتقدم الأنصاري بشكر خاص لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكل من دعم وساند وشارك في نجاح هذه الحملة من أهل الخير ولو بالدعاء.