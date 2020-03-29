الطيران المدني: وصول الرحلة الثانية للمواطنين العائدين من طهران

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد وصول الرحلة الثانية للطائرة المخصصة لإجلاء مواطنين من طهران وذلك ضمن المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإعادة المواطنين العالقين بالخارج في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وذكرت «الطيران المدني» عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هذه الرحلة جاءت ضمن خطة إعادة المواطنين من الخارج بالتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارتي الصحة والداخلية والإدارة العامة للجمارك والادارة العامة للاطفاء بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وكانت «الطيران المدني» أعلنت أمس السبت وصول طائرة «الكويتية» القادمة من نيويورك وأخرى قادمة من لندن كما استقبل مطار الكويت الدولي أول أمس الجمعة ثلاث طائرات من «ملقا – برشلونة» ومن «لندن – بريطانيا» ومن «روما – ايطاليا».

كما استقبل مطار الكويت الخميس الماضي ثلاث رحلات لإجلاء المواطنين قادمة من فرانكفورت بألمانيا ولندن وأبوظبي وذلك بعد يوم واحد من وصول ثلاث رحلات مماثلة قادمة من بيروت والقاهرة والبحرين.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أعلن انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج الأربعاء الماضي وتستمر حتى اليوم الأحد.

وأوضح الشيخ أحمد ناصر المحمد في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي أن خطة الإجلاء وضعت بناء على معايير السلطات الصحية في دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية على أن تتبعها خطط متوسطة وطويلة الأمد بحسب الوضع الصحي في البلاد.