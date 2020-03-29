«الخدمة المدنية»: تمديد وقف العمل بـ «بصمة» الحضور والانصراف.. حتى إشعار آخر

أعلن ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأحد تمديد الوقف المؤقت لنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ، وذلك احترازياً لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكر الديوان في التعميم الصادر عنه «يود ديوان الخدمة المدنية أن يُخطر كافة الجهات الحكومية أن مجلس الخدمة المدنية قد قرر تمديد العمل بأحكام تعميم الديوان رقم «5» لسنة ‎٠١٠١‏ بشأن وقف العمل «مؤقتاً» بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، وذلك حتى إشعارٍ آخر».