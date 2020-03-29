الشيخ مشعل الأحمد يشيد بدور مهندسي “الأشغال” في تنفيذ توجيهات صاحب السمو

أشاد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، بدور مهندسي وزارة الأشغال في تنفيذ توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لوزيرة الأشغال في ضرورة القيام بالانتهاء من إصلاح وإعادة رصف الطرق.

وكان الشيخ مشعل الأحمد قد توقف خلال توجهه إلى مقر عمله لتقديم الشكر لمجموعة من المهندسين على تواجدهم في ميدان العمل رغم الظروف التي تمر بها البلاد، وشكر الشيخ مشعل وزيرة الأشغال رنا الفارس على حرصها على متابعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو أمير البلاد من خلال تواجدها على أرض الواقع، مؤكدا أن الأزمات تظهر المعدن الأصيل لشباب وشابات الكويت وهو ما لمسناه في مهندسي ومهندسات الوزارة في ميدان العمل، داعيا الله عز وجل أن تمر الأزمة الحالية بخير وأن يحفظ الله الكويت ويبارك في جهود أبنائها وبناتها .