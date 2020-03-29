“الداخلية”: القبض على سيدة تعدت على طفلتها جسدياً ولفظياً

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن اعتداء سيدة على طفلتها جسديا ولفظياً .

توضح الإدارة أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية “حماية الاحداث” قامت بتتبع صاحبة الفيديو وبالتحري عنها تم التعرف على مكان سكنها وبعد أخذ الأذن القانوني تم ضبطها بعد مراعاة وجود الأطفال أثناء عملية الضبط من قبل رجال الأمن ، وتم تسجيل قضية بحقها تحت رقم « 139 / 2020 » جنح خاصة حقوق طفل .

وأضافت الإدارة أنه على الفور تم التنسيق مع مكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة حيث تم الاعتناء بأبنائها وإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية والنفسية عليهم .