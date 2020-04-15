البلدية: غلق 55 محلاً وتحرير 241 مخالفة بـ«مبارك الكبير»

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، استعرضت الجهود التي قام بها الفريق الرقابي بمبارك الكبير خلال الفترة من 1/3/2020 حتى 12/4/2020، مشيرة إلى التنبيه على 970 محل للإلتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية فضلا عن تحرير 241 مخالفة تضمنت مخالفتين لعدم التتقيد بالزي الرسمي المقرر من قبل البلدية ،149 مخالفة لتشغيل المحل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور ، 46 محضر مخالفة لباعه جائلين ، 4 مخالفات لصب مواد خراسانية على المرافق العامة ، 23 مخالفة بناء جسيمة ، 4 مخالفات تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحة من قبل البلدية إلى جانب تحرير 13 مخالفة لأنشطة أخرى.

وأشارت إلى إغلاق 55 مقهي ومطعم ، معهد ، صالونات حلاقة رجالي وصالونات نسائية ، فضلا عن توجيه 254 إنذارا للتعدي على أملاك الدولة، إزالة 5 تعديات ، تنفيذ 71 جوله ميدانية لإدارة السلامة في نطاق المحافظة

ولفتت إلى غسيل وتعقيم 49653 حاوية مختلفة الأحجام وسلال، رفع 41 مركبة مهملة وسكراب ، وإزالة 246 إعلان دعاية أحجام مختلفة فضلا عن تدريب 67 مفتش على قيادة الآليات بأكثر من مركز تابع للمحافظة.